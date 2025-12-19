The Guardian: следующими целями США после Венесуэлы могут стать Иран и Дания

Действия администрации Трампа в Венесуэле могут сигнализировать о многих шагах.

Британская газета The Guardian высказала мнение, что следующим целями внешнеполитической агрессии США после Венесуэлы могут стать Иран и Дания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию издания.

"События, развернувшиеся в Венесуэле, вызовут немедленную тревогу у правительств таких стран, как Иран и Дания, против которых президент США Дональд Трамп выразил готовность к радикальным действиям", — пишет газета.

Издание напоминает, что Трамп ранее неоднократно заявлял о поддержке антиправительственных протестов в Иране. Кроме того, американские официальные лица, как отмечает The Guardian, "продолжали угрожать установлением контроля над Гренландией любыми необходимыми средствами". Остров Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания.

Таким образом, по оценке издания, военная операция против Каракаса может быть не единичным актом, а частью более широкой стратегии администрации Трампа, основанной на одностороннем силовом подходе к достижению своих геополитических целей. Официальных комментариев от Белого дома на эту публикацию пока не поступало.

Фото: YouTube / The White House