Петербурженка рассказала, что покинула Венесуэлу прямо перед атакой США

Петербурженка Александра Боровикова сообщила 78.ru, что россияне и иностранные гости оказались в Венесуэле накануне атаки Соединенных Штатов.

Женщина провела в латиноамериканской стране больше недели отдыха, находясь на популярном курорте острова Маргарита, крупнейшего острова государства в южнокарибских водах. Американские войска начали наступление сразу же после вылета последнего авиарейса с туристами.

Издание уточняет, что поездка началась 23 декабря 2025 года, и помимо россиян, на острове находилось порядка ста туристов, среди которых также граждане Китая и местные жители. Также сообщается, что в аэропорту Пулково в тот день отменили рейс в Венесуэлу.

Кроме того, в результате американских ударов столица Венесуэлы Каракас подверглась обстрелам. Президент страны Николас Мадуро вместе с женой были задержаны и депортированы американскими войсками. По словам Дональда Трампа, данная операция прошла с серьёзным сопротивлением, однако лидеру Венесуэлы не удалось скрыться в укрытии.

Ранее сенатор Клишас предложил ЕС ввести санкции против США за удары по Венесуэле.

