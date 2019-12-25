Грузовой корабль "Прогресс" пристыковался к МКС

Ракета, которая вывела корабль на МЧС, получила название "ракеты Победы".

В субботу, 25 апреля, грузовой корабль "Прогресс МС-14" пристыковался к Международной космической станции (МКС). Ракета "Союз", которая вывела корабль на орбиту, стартовала с космодрома Байконур в 4:51 часов по московскому времени.

Ракета была украшена георгиевской лентой, логотипом 75-летия Победы и другими знаками из-за чего ее в "Роскосмосе" назвали "ракетой Победы".

Таким образом, "Прогресс МС-14" стал четвертым кораблем, долетевшим до МКС по сверхкороткой двухвитковой схеме.

Отметим, что корабль привез на МКС две тонны различных грузов.

Ранее мы сообщали о том, что в России приступили к созданию разгонного блока для ракеты "Союз-5". Специалисты НПО имени Лавочкина будут разрабатывать "Фрегат-СБУ". На создание разгонного блока уйдет около трех лет. Генеральный директор компании Владимир Колмыков добавил, что работа потребует минимальных вложений от государства.

Фото: Pixabay