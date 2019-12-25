Новый "разгонник" в России появится за три года.

В России приступили к созданию разгонного блока для ракеты "Союз-5". Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на представителей НПО имени Лавочкина, которая входит в состав государственной корпорации "Роскосмос". Специалисты будут разрабатывать "Фрегат-СБУ". На создание разгонного блока уйдет около трех лет. Генеральный директор компании Владимир Колмыков добавил, что работа потребует минимальных вложений от государства.

Известно, что "Фрегат-СБУ" создается на базе блока "Фрегата-СБ". Новый разгонный блок будет отличаться от предыдущего размерами сбрасываемого блока баков. Колмыков заметил, что компания сможет обеспечить высокую надежность устройства с самого начала эксплуатации.

Напомним, что новый разгонный блок необходим "Союзу-5" для запусков с космодрома "Байконур". Аппарат обеспечит ракете конкурентные преимущества на мировом рынке.

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