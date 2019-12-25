Экипаж МКС успешно приземлился в Казахстане

Троих членов экипажа эвакуируют из казахстанской степи на "Байконур".

Экипаж Международной космической станции приземлился в Казахстане. Об этом сообщили представители Роскосмоса через Twitter-аккаунт. По данным госкорпорации, спускаемый аппарат корабля "Союз МС-15" с тремя членами миссии успешно завершил операцию.

На данный момент известно, что космический корабль опустился на территории степи. На землю вернулись космонавт из России Олег Скрипочка и американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир. На данный момент специалисты проводят эвакуацию экипажа МКС. Известно, что троих героев везут на аэродром "Байконур". Вместо специальных шатров медики начали осматривать экипаж прямо в вертолетах.

Напомним, что корабль с экипажем отстыковался от МКС в 4:53 утра 17 апреля по московскому времени. До 22 октября на МКС будут находиться российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Фото: Роскосмос

