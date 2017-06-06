Грузовой корабль Cargo Dragon состыковался с МКС

Американский грузчик доставил астронавтам NASA полезный груз.

Американский грузовой корабль Cargo Dragon от компании SpaceX совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС) в рамках 29-й коммерческой миссии по доставке предметов необходимости на околоземную орбиту. Трансляция данного события велась на официальном сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Специалисты объяснили, что старт был дан с территории Космического центре имени Джона Кеннеди, расположенного в штате Флорида. Далее объект состыковался с орбитальной станцией в автономном режиме в 05:08 по местному времени Восточного побережья США (в 13:08 дня по Москве). Путь от стартовой площадки до МКС занял у иностранного корабля около 33 часов.

Известно, что данный грузовой корабль доставил космонавтам порядка трех тонн грузов, включая продовольствие и оборудование для организации научных экспериментов. Контролировали стыковку объекта с Земли астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорел О"Хара. Предположительно, Cargo Dragon пробудет на станции около месяца, а затем начнет свое возвращение. Он будет приводняться около берегов штата Флорида в США. Уточним, что грузы на станцию с американской стороны, помимо Cargo Dragon, дополнительно доставляют корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman.

Ракета с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС с космодрома в США.

Фото и видео: YouTube / SpaceX