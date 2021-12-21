Грузовой Dragon стартовал с мыса Канаверал

Грузовик пробудет на МКС около месяца.

Грузовой космический корабль Dragon стартовал с мыса Канаверал. Об этом рассказали представители американской компании-оператора миссии SpaceX. Велась прямая трансляция с места запуска ракеты-носителя Falcon 9 к Международной орбитальной станции. Известно, что грузовик должен попасть на МКС ради пополнения запасов специалистов, находящихся на орбите планеты.

Старт ракеты был дан в 05:07 по времени Восточного побережья США (в 13:07 по московскому времени). Корабль доставит на станцию около 3,3 тонны грузов. В перечень входит продукты, научное оборудование для экипажа, материалы для проведения экспериментов. Данная коммерческая миссия стала уже 24-ой по счету.

Напомним, что стыковка корабля Dragon с МКС произойдет в автоматическом режиме. Программа запланирована на 22 декабря в 04:30 по времени Восточного побережья США (в 12:30 по московскому времени). Dragon пробудет на орбите Земли около месяца.

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Фото и видео: YouTube / SpaceX