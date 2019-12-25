Грузовой Boeing 747 сел в новосибирском аэропорту из-за датчика неисправности. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах города. Известно, что инцидент произошел в ночь на 4 декабря в Толмачево.
Самолет вновь приземлился из-за срабатывания датчика неисправности. Никто не пострадал
источник ТАСС
В результате инцидента пострадавших нет. Предположительно, на борту могла возникнуть техническая неисправность. Официальным комментарием от аэропорта Толмачево журналисты не располагают.
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Фото: Piter.tv
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