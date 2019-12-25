В Новосибирске зарегистрировали марку "Печенеги" после слов Путина

В линейку продуктов будет входить паштет.

В Новосибирске зарегистрировали марку "Печенеги" после слов Владимира Путина. Речи идёт о компании ООО "РРК Сибирь". Об этом пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на директора департамента маркетинга фирмы Дмитрия Петрова.

Напомним, в апреле глава государства во время совещания с губернаторами заявил, что Россия справилась с "набегами печенегов и половцев", поэтому переживёт и "коронавирусную заразу". Петров рассказал, что между подачей заявки на патент и речью Путина прошло три дня.

Мы решили, что это надо увековечить и материализовать. Дмитрий Петров, директор департамента маркетинга ООО "РРК Сибирь"

Он отметил, что в линейку продуктов будет входить паштет, о других — пока ничего неизвестно.

Ранее Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами.