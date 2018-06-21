Грузовик опрокинулся на велосипедной дорожке возле Пискаревского парка

Водитель остался цел.

Сегодня, 27 ноября, у Пискаревского парка перевернулся грузовик. Перемахнув через кусты, транспортное средство улеглось на бок на новой дорожке для велосипедов и пешеходов вдоль проспекта Непокоренных. Фото с места ДТП выложили очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, водитель остался цел. Он самостоятельно выбрался из машины и осматривал ее. Другие машины не пострадали. Пользователи сети винят в случившемся скользкую дорогу, она не в первый раз за день становится причиной аварий.

По факту ДТП ведется проверка.

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Фото: Максим Леоновский, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте