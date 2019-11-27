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В Пискаревском парке мужчина демонстрировал половые органы
Сегодня, 9:58
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В Пискаревском парке мужчина демонстрировал половые органы

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Об этом в полицию сообщила петербурженка.

Вечером 1 августа петербурженку напугал мужчина, который демонстрировал свои половые органы неподалеку от Пискаревского кладбища. Об этом стало известно Piter.tv.

Накануне около 17:20 петербурженка сообщила, что неизвестный гражданин в Пискаревском парке снимал штаны и демонстрировал половые органы.

Полицейские на месте обнаружили 47-летнего уроженка Оренбургской области, проводится проверка.

Ранее стало известно, что мужчина изнасиловал 25-летнюю девушку в деревне Малые Колпаны.

Фото: Piter.tv

Теги: пискаревский парк
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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