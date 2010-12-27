Пискаревский парк планируют реконструировать

К 2020 году будет готов проект реконструкции Пискаревского парка в Калининском районе города на Неве. Об этом рассказал глава района Василий Подниделко.
Петербургские власти планируют через год обсудить проект благоустройства Пискаревского парка, который располагается в Калининском районе.
Василий Пониделко в разговоре с журналистами отметил, что парк в нынешнем состоянии оставлять нельзя, так как это может навредить природе этого места. Уже сейчас идёт подтопление весной и осенью, рассказывает глава района.
Для предотвращения затопления необходимо благоустроить парк и сделать его комфортным для отдыха и досуга жителей Петербурга. Для удобства нужно провести освещение, смонтировать систему отвода воды.
Пониделко также сообщил, что проект реконструкции разработают к 2020 году и обязательно поинтересуются общественным мнением..
Принятие проекта заняло долгое время из-за проводимого исследования по поиску редких птиц.
Фото:Вконтакте/Пискаревский парк
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