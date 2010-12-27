Пискаревский парк планируют реконструировать

Сделать это планируется к 2020 году.

К 2020 году будет готов проект реконструкции Пискаревского парка в Калининском районе города на Неве. Об этом рассказал глава района Василий Подниделко.

Петербургские власти планируют через год обсудить проект благоустройства Пискаревского парка, который располагается в Калининском районе.

Василий Пониделко в разговоре с журналистами отметил, что парк в нынешнем состоянии оставлять нельзя, так как это может навредить природе этого места. Уже сейчас идёт подтопление весной и осенью, рассказывает глава района.

Для предотвращения затопления необходимо благоустроить парк и сделать его комфортным для отдыха и досуга жителей Петербурга. Для удобства нужно провести освещение, смонтировать систему отвода воды.

Пониделко также сообщил, что проект реконструкции разработают к 2020 году и обязательно поинтересуются общественным мнением..

Принятие проекта заняло долгое время из-за проводимого исследования по поиску редких птиц.

Фото:Вконтакте/Пискаревский парк