Мужчина изнасиловал 25-летнюю девушку в деревне Малые Колпаны

Девушка запомнила имя преступника.

Утром воскресенья, 31 июля, в полицию Гатчинского района поступило сообщение от 25-летней петербурженки, которая рассказала, что ее изнасиловал малознакомый мужчина в деревне Малые Колпаны. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Девушка запомнила, что мужчину зовут "Игорь". По ее словам, перед совершением развратных действий он применил физическую силу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что рецидивист изнасиловал свою племянницу и ее подругу в Оккервиле.

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