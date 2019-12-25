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Мужчина изнасиловал 25-летнюю девушку в деревне Малые Колпаны
Сегодня, 8:31
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Мужчина изнасиловал 25-летнюю девушку в деревне Малые Колпаны

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Девушка запомнила имя преступника.

Утром воскресенья, 31 июля, в полицию Гатчинского района поступило сообщение от 25-летней петербурженки, которая рассказала, что ее изнасиловал малознакомый мужчина в деревне Малые Колпаны. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Девушка запомнила, что мужчину зовут "Игорь". По ее словам, перед совершением развратных действий он применил физическую силу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что рецидивист изнасиловал свою племянницу и ее подругу в Оккервиле.

Фото: Pexels

Теги: гатчинский район, изнасилование, ленинградская область, малые колпаны
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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