Рецидивист изнасиловал свою племянницу и ее подругу в Оккервиле

Обе девушки — несовершеннолетние.

СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, который подозревается в изнасиловании двух несовершеннолетних девушек в Оккервиле (Невский район). Об этом сообщила "Фонтанка".

К правоохранителям с заявлением обратилась 42-летняя сестра предлагаемого насильника. Жертвами стали ее 15-летняя дочь, а также 16-летняя подруга девочки, которая временно проживала с ней в одной квартире.

После поступившего заявления мужчину задержали и направили в изолятор временного содержания. Удалось установить, что ранее он уже был судим за изнасилование в Псковской области. Возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование несовершеннолетних" и "насильственные действия сексуального характера отношении несовершеннолетних".

Ранее мы сообщили о том, что мужчина вонзил нож в сердце своей сожительницы в Лаголово.

Фото: Pixabay