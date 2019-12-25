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Рецидивист изнасиловал свою племянницу и ее подругу в Оккервиле
Сегодня, 10:23
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Рецидивист изнасиловал свою племянницу и ее подругу в Оккервиле

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Обе девушки — несовершеннолетние.

СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, который подозревается в изнасиловании двух несовершеннолетних девушек в Оккервиле (Невский район). Об этом сообщила "Фонтанка".

К правоохранителям с заявлением обратилась 42-летняя сестра предлагаемого насильника. Жертвами стали ее 15-летняя дочь, а также 16-летняя подруга девочки, которая временно проживала с ней в одной квартире. 

После поступившего заявления мужчину задержали  и направили в изолятор временного содержания. Удалось установить, что ранее он уже был судим за изнасилование в Псковской области. Возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование несовершеннолетних" и "насильственные действия сексуального характера отношении несовершеннолетних".

Ранее мы сообщили о том, что мужчина вонзил нож в сердце своей сожительницы в Лаголово.

Фото: Pixabay

Теги: изнасилование, криминал, происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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