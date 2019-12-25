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Мужчина вонзил нож в сердце своей сожительницы в Лаголово
Сегодня, 9:59
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Мужчина вонзил нож в сердце своей сожительницы в Лаголово

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Преступника задержали по горячим следам. Ранее он уже был судим.

В четверг, 28 июля, ссора двух нетрезвых сожителей в деревне Лаголово привела к убийству. 50-летний безработный мужчина схватился за нож и вонзил его в сердце 51-летней возлюбленной. Об этом стало известно Piter.TV.

Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм. Правоохранители задержали преступника по горячим следам и установили, что ранее он уже был судим. Также с места происшествия изъяли нож.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый помещён в изолятор.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина открыл огонь по пассажирскому автобусу на Народного Ополчения.

Фото: Pixabay

Теги: криминал, лаголово, ленинградская область, убийство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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