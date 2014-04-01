Мужчина открыл огонь по пассажирскому автобусу на Народного Ополчения

По данным свидетелей, у ТС треснуло стекло.

Вечером четверга, 28 июля, в Кировском районе Петербурга прогремела стрельба. Неизвестный с пневматическим пистолетом атаковал автобус №114, проходивший по проспекту Народного Ополчения. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошёл примерно в 17:58. Судя по данным свидетелей, у автобуса треснуло стекло с левой стороны. Мужчина стрелял из пневматического пистолета.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец стал фигурантом уголовного дела, после того как решил заступиться за жену в Парголово.

Фото: Pixabay