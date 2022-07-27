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Петербуржец стал фигурантом уголовного дела, после того как решил заступиться за жену в Парголово

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Мужчина решил завершить конфликт с помощью выстрела.

Мужчина решил заступиться за жену и выстрелил в ногу ее "обидчику". Поводом послужила ссора на дороге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

Инцидент произошел вечером 26 июля в поселке Парголово. На Заречной улице, 45, стоял "Форд Фокус", за рулем которого находилась 49-летняя женщина. В салон сидел ее супруг, у мужчину изъяли травматический пистолет. По предварительным данным, пара поругалась с водителем "Хендэ Солярис" из-за первоочередного права перестроения. 

Потерпевшего осмотрели медики, после чего отправили на амбулаторное лечение. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Стрелка задержали. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что председатель Федерации мотоциклетного спорта Петербурга задержан по подозрению в педофилии. 

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: выстрел, дорожный конфликт, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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