Председатель Федерации мотоциклетного спорта Петербурга задержан по подозрению в педофилии

Руководителя Федерации мотоциклетного спорта Петербурга заподозрили в педофилии. Об этом стало известно Piter.tv.
Подозреваемый был задержан накануне на проспекте Косыгина. Мужчине вменяют принудительное свидание с 15-летней в его квартире на Кондратьевском проспекте. Согласно материалам, девушку против воли склонили к интиму в мае этого года.
По предварительной информации, 54-летний подозреваемый эту связь не отрицает и даёт показания. Возбуждено уголовное дело.
Ранее петербуржцы задержали на "Чернышевской" педофила.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все