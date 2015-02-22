Председатель Федерации мотоциклетного спорта Петербурга задержан по подозрению в педофилии

По предварительной информации, 54-летний подозреваемый эту связь не отрицает и даёт показания.

Руководителя Федерации мотоциклетного спорта Петербурга заподозрили в педофилии. Об этом стало известно Piter.tv.

Подозреваемый был задержан накануне на проспекте Косыгина. Мужчине вменяют принудительное свидание с 15-летней в его квартире на Кондратьевском проспекте. Согласно материалам, девушку против воли склонили к интиму в мае этого года.

По предварительной информации, 54-летний подозреваемый эту связь не отрицает и даёт показания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее петербуржцы задержали на "Чернышевской" педофила.

Фото: Piter.tv