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Председатель Федерации мотоциклетного спорта Петербурга задержан по подозрению в педофилии
Сегодня, 9:36
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Председатель Федерации мотоциклетного спорта Петербурга задержан по подозрению в педофилии

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По предварительной информации, 54-летний подозреваемый эту связь не отрицает и даёт показания.

Руководителя Федерации мотоциклетного спорта Петербурга заподозрили в педофилии. Об этом стало известно Piter.tv.

Подозреваемый был задержан накануне на проспекте Косыгина. Мужчине вменяют принудительное свидание с 15-летней в его квартире на Кондратьевском проспекте. Согласно материалам, девушку против воли склонили к интиму в мае этого года.

По предварительной информации, 54-летний подозреваемый эту связь не отрицает и даёт показания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее петербуржцы задержали на "Чернышевской" педофила.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, педофилия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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