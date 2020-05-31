На перекрестке Доблести и Казакова машина перевернулась на крышу

Обошлось без пострадавших.

В воскресенье вечером, 31 мая, на перекрестке улиц Доблести и Казакова произошла авария. В распоряжении редакции Piter.TV оказались кадры момента происшествия.

На видеозаписи видно, что, по всей видимости, водитель легкового автомобиля хотел проскочить перекресток перед машинами, которые уже начали движение. Водитель фургона, успевший набрать большую скорость, протаранил машину, после чего она перевернулась на крышу. У фургона снесло бампер и капот. Сообщается, что никто сильно не пострадал.

Ранее мы писали, что на 86 километре трассы Е95 столкнулись восемь машин.

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"