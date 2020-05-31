На 86 километре трассы Е95 столкнулись восемь машин

Петербуржцы негодуют в соцсетях.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 31 мая около 15:40 на 86 километре автодороги Е95 (Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь) произошло массовое ДТП.

Сообщается, что столкнулись восемь машин. Тяжело пострадал 40-летний водитель "Вольво", пассажиры "Митсубиси Паджеро" в возрасте 1,5 года и 17 лет получили легкий и средний вред, женщина 33 лет также получила легкий вред здоровью. Больше пострадавших нет. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Петербуржцы поделились фото и видео с места происшествия. В комментариях горожане негодуют.

"Пункт Назначения" между Рождествено и Большой Ящерой. Лесовоз влетел в другой лесовоз и вылетел на встречную полосу, где ехала "Вольво", водитель "Вольвы" зажат в салоне, задето около 6 машин. Ровная дорога. Отличный асфальт. Солнечная погода. Разметка. Чего не хватает, чтобы мы перестали друг друга убивать? комментарии в соцсети.

Очевидцы также отметили, что кареты скорой помощи и реанимации уехали в сторону Луги.

Ранее мы писали, что в ночь на воскресенье в погоне за нетрезвым водителем инспекторам ГИБДД пришлось стрелять.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"