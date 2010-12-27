Гонка Corvette и Range Rover закончилась ДТП на съезде с ЗСД перед Белоостровом

Одна из машин значительно пострадала.

Утром 27 ноября на ЗСД не повезло владельцам двух дорогих иномарок. Corvette и Range Rover, выехав из пункта оплаты на съезде в Белоостров, столкнулись друг с другом. У Corvette разбита вся передняя часть, оппонент пострадал чуть меньше.

По словам очевидцев, никто из участников ДТП не превышал скорость. В столкновении виноват гололед – автомобили не успели затормозить.

Ранее на КАД столкнулись 15 автомобилей. Образовалась страшная пробка.

Фото: Бабос Ханахмедов, Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте