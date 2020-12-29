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Грузовик перевернулся на Мурманском шоссе и перекрыл проезжую часть

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Водителя цистерны вытаскивали из кабины.

На Мурманском шоссе в районе Разметелево грузовик опрокинулся набок. Транспортное средство заблокировало одну из двух полос для движения, на участке образовалась пробка.

На трассе находится еще один участник ДТП — синее авто. У него поврежден передний бампер. По словам очевидца, водителя грузовика зажало в кабине, его пришлось вытаскивать. Информация о пострадавших уточняется.

Несмотря на то, что ДТП произошло несколько часов назад, пробка в сторону Петербурга сохраняется до сих пор. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти за 2020 год оштрафовали почти 170 пассажиров автобусов без масок. 

Видео и фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

Теги: грузовик, мурманское шоссе, пробка, трасса кола, цистерна
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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Сегодня 13:25

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