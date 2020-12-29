В Ленобласти за 2020 год оштрафовали почти 170 пассажиров автобусов без масок

За январь комиссия уже проверила общественный транспорт во Всеволожском, Тосненском, Гатчинском, Подпорожском и Лодейнопольском районах.

В Ленобласти за 2020 год возбудили почти 1000 административных дел в отношении автобусных компаний и такси, нарушающих правила перевозки пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба 47 региона.

Нарушения касались техсостояния транспорта, пренебрежения обязательным медосмотром до и после рейсов. Также почти 20% дел (168) были возбуждены в отношении нарушителей "масочного" режима в автобусах и маршрутках.

За январь комиссия уже проверила общественный транспорт во Всеволожском, Тосненском, Гатчинском, Подпорожском и Лодейнопольском районах.

Ранее медик не советовал носить респираторы с клапанами в общественных местах.

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