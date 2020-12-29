Медик не советует носить респираторы с клапанами в общественных местах

Такие маски предназначены для медицинских работников.

Носить респираторы вместо масок на улице и в общественных местах не рекомендуется, они предназначены специально для использования медиками. Об этом РИА Новости рассказал научный сотрудник клиники неотложной медицины Анкарской городской больницы доцент Афшин Эмре Кайыпмаз.

По словам медика, маски типа N95 и FFP2/3 предназначены для врачей, так как имеют некоторые особенности, связанные со спецификой работы. Такие респираторы лучше фильтруют частицы и создают меньшую влажность, но они не фильтруют выдыхаемый воздух. Именно поэтому такие "маски" нельзя использовать в людных местах.

Для повседневного ношения доцент посоветовал обычную медицинскую маску.

Ранее врач рассказала, как часто требуется стирать тканевые маски.

Фото: pixabay