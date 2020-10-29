В понедельник документ отправится в Еврокомиссию.

Грузия заполнила первую часть опросника по вступлению в Евросоюз, который необходим для предоставления государству статуса кандидата в члены ЕС. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами сделал руководитель внешнеполитического ведомства Илья Дарчиашвили. Чиновник отметил, что документ будет передан Брюсселю 2 мая.

Первая часть опросника была подготовлена при очень активном участии всех госорганов. И правительство Грузии в понедельник передаст эту часть Еврокомиссии. Илья Дарчиашвили, глава МИД Грузии

Эксперт подчеркнул, что вторая часть опросника является более технической и конкретной. Документ содержит в себе порядка 2300 вопросов. Власти страны продолжают работу над его заполнением. Напомним, что изначально в Тбилиси планировали подать заявку на членство в ЕС в 2024 году, но после ускорили процесс.

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