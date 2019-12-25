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Грузия отказалась отменить запрет на российские наблюдательные полеты
Сегодня, 14:54
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matveyvn

Грузия отказалась отменить запрет на российские наблюдательные полеты

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Россия на своих условиях разрешила бы полёты грузинской дипмиссии.

Грузия отказалась отменить запрет на российские наблюдательные полеты, установленный в 2012 году. Об этом говорится в официальном сообщении министерства иностранных дел страны.

Накануне в российском МИДе сообщили, что готовы допустить грузинские дипломатические миссии в десятикилометровые пограничные зоны на Кавказе, если Грузия разрешит РФ полёты над своей территорией в рамках Договора по открытому небу.

Ранее Сергей Лавров ответил на обвинения США в нарушении Договора по открытому небу. По мнению главы внешнеполитического ведомства России, Америка к данному моменту уже могла принять решение о выходе из соглашения по открытому небу. Соответствующую информацию чиновникам предоставили эксперты, которые мониторят обстановку.

Теги: грузия, договор по открытому небу, мид рф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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