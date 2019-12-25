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Грузия: нужно урегулировать территориальные вопросы для вступления в НАТО
Сегодня, 10:49
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Грузия: нужно урегулировать территориальные вопросы для вступления в НАТО

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Ираклий Гарибашвили заметил, что власти страны "не наивны".

В Грузии заявили, что нужно урегулировать территориальные вопросы для вступления в НАТО. Соответствующее заявление сделал в рамках международного мероприятия - Катарского экономического форума вице-премьер республики Ираклий Гарибашвили. Чиновник заметил, что в Тбилиси понимают, что членство в Североатлантическом альянсе зависит не только от желания страны, а также от достигнутого консенсуса, одобренного всеми странами-членами военного блока.

Мы не наивные и понимаем, что у Грузии есть территориальные проблемы. Мы сначала должны решить эти вопросы. Это мнение наших европейских партнеров и членов НАТО.

Ираклий Гарибашвили, вице-премьер Грузии

По мнению эксперта, интеграция в НАТО для Грузии является желанием большинства жителей страны, а также положение закреплено в конституции. Напомним, что в 2008 году Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а Тбилиси в ответ разорвал дипломатические отношения с российской стороной.

Сухогруз под флагом Камеруна с 28 членами экипажа у берегов Туапсе попросил о помощи.

Фото и видео: YouTube / Qatar Economic Forum

Теги: qatar economic forum, грузия, ираклий гарибашвили, катар, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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