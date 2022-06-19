Росморречфлот: ситуация с сухогрузом стабилизировалась.

Сухогруз под флагом Камеруна с 28 членами экипажа у берегов Туапсе попросил о помощи. Об этом рассказали региональные экстренные службы. Известно, что причиной того, что иностранное судно село на мель, является техническая проблема с нарушенной балластной системой. Известно, что судно накренилось в акватории Краснодарского края. Около 21 часа вечера 18 июня командир экипажа попросил при помощи буксировки довезти сухогруз до причала.

..Крен 10 градусов, столкновений не было, своими силами проводился ремонт системы, на время проведения работ портом Туапсе выделен буксир для откачки воды, поступающей из-за поломки. источник в экстренном ведомстве

Буксировка потребовалась для того, чтобы избежать переворачивания иностранного судна во время проведения ремонтных работ. В настоящее время экипажем (граждане Турции и Грузии) проводятся работы по восстановлению балластной системы. После этого судно самостоятельно продолжит свой маршрут до порта Туапсе. В пресс-службе Росморречфлота уведомили СМИ о том, что ситуация с сухогрузом стабилизировалась.

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Фото и видео: Telegram / BAZA