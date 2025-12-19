Грузия депортировала 87 иностранцев, в том числе россиян

Указанным лицам запрещен въезд в республику.

Грузия депортировала с территории страны 87 иностранцев. В этот перечень попали, в том числе, граждане России. Соответствующее заявление журналистам сделал представители местных правоохранительных органов. В МВД объяснили, что всем высланным лицам запретили въезд в республику. Речь идет о представителях таких стран, как Азербайджан, Бангладеш, Египет, Израиль, Индия, Иран, Иордания, Казахстан, КНР, Ливан, Сирия, Судан, Нигерия, Таиланд, Туркмения, Турция, Узбекистан и ЮАР.

В настоящее время национальное правительство из Тбилиси ведет активную работу по выявлению нелегальных мигрантов. Парламент европейской страны ужесточил собственное миграционное законодательство, а также упростил процедуры по депортации иностранцев и обыска таких лиц. В ежемесячном режиме власти объявляют о выдворении десятков иностранных граждан.

