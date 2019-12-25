Грушко: все необходимые шаги для сертификации "Северного потока-2" сделаны

В МИД РФ не пытаются предугадать, какие препятствия попытаются устроить противники проекта.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко заявил о том, что все необходимые шаги для сертификации "Северного потока-2" сделаны. По словам чиновника, сейчас сложно предугадать то, какие действия будут предприняты противниками реализации энергетического проекта, проходящего через Европу к Германии.

Напомним, что негативно в отношении "Северного потока — 2" неоднократно высказывались Украина, страны Прибалтики, а также американцы. Вашингтон и Берлин заключили сделку по вводу объекта в эксплуатацию. Однако конгрессмены Сша по-прежнему рассчитывают на то, что следует ввести новые ограничения против газового проекта РФ.

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Фото: Piter.tv