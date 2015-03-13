Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Боевые подразделения "Южной" группировки Вооруженных сил России отразили атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины на лисичанском, александро-калиновском и соледаро-артемовском направлениях в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 июля сделал местный руководитель пресс-службы "Юга"

Подразделения успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на лисичанском, александро-калиновском и соледаро-артемовском направлениях. Вадим Астафьев, глава пресс-службв "Юга"

Отечественная артиллерия в районе села Ивано-Дарьевка поразила боевую машину пехоты атакующего противника. В рамках проведения контрбатарейной борьбы были ликвидированы две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, расположенные в районе поселка Дылеевка и города Северска, а также 155-мм самоходная гаубица М109 Paladin в районе города Красногоровки,. Дополнительно уничтожены гаубицы Д-30, Д-20 и 120-мм миномет в районах населенных пунктов Карловка, Уманское и Авдеевка, пикап и ДОТ противника около населенных пунктов Авдеевка и Невельское. Экипажи вертолетов армейской авиации поразили цели в районах сел Клещеевка и Андреевка. Также совершены ракетно-бомбовые удары по объектам противника в районах сел Курдюмовка, Богдановка, Авдеевка и Майорское.

Российские войска отразили девять атак противника на двух направлениях.

Фото и видео: Минобороны России