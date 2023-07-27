Российские войска отразили девять атак противника на двух направлениях

Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил России отразили девять атак противника на Сватовском и Краснолиманском направлениях в зоне специальной военной операции за последние сутки. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 июля сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Эксперт заметил, что удалось ликвидировать свыше 150 человек личного состава ВСУ, а также технику. Александр Савчук добавил, что экипажи Су-34 использовали управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения по пункту управления, командно-наблюдательного пункту, а также двум складам с боеприпасами противника, расположенным в районе населенных пунктов Красный Лиман, Новолюбовка, Терны и Торская. В рамках операции восемь представителей Национальной гвардии Украины сдались в плен.

В ходе ведения активной обороны занятых рубежей отразили девять попыток атаки противника. Уничтожены две боевые машины пехоты, четыре бронированные машины, пять автомобилей типа "пикап", орудие Д-30, три миномёта Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Комплексы противовоздушной обороны сбили в зоне СВО три реактивных снаряда HIMARS американского производства.

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов гаубиц "Мста-Б".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости