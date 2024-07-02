Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 2 июля руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер заметил, что военнослужащими пресечены действия инженерных групп Вооруженных сил Украины, работавших в районах населенных пунктов Червоное и Дорожнянка.

Улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах Водяного, Шевченко, Урожайного и Луговского. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Отечественная артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили опорные пункты и места скопления живой силы и техники 116-й механизированной, 128-й, 123-й, 102-й бригад территориальной обороны армии киевского режима, а также 21-й отдельной бригады национальной гвардии Украины, находившихся вблизи Владимировки, Катериновки, совхоза Октябрь, Сторожевого, Макаровки и Гуляйполя. за минувший день у противника ликвидированы до 120 человек живой силы убитыми и ранеными, две буксируемые гаубицы FН-70 британского производства, семь единиц автомобильной техники, пять дронов самолетного типа и два пункта боепитания.

ВС РФ уничтожили пять и повредили два Су-27 ВСУ на аэродроме Миргород.

Фото и видео: Минобороны России