Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 22 июня руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер уточнил, что военнослужашие сорвали попытки усиления Вооруженными силами Украины собственных передовых позиций и ротации живой силы в опорных пунктах, размещенных вблизи населенных пунктов Владимировка, Октябрь, Сторожевое, Дорожнянка и Чаривное.

В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Тяжелые огнеметные системы и артиллерия поразили опорные пункты и места скопления личного состава, техники 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Великой Новоселки. Армия киевского режима лишилась до 150 человек убитыми и ранеными, двух боевых бронированных машин, включая MaxxPro, буксируемых гаубиц М777 американского производства и FH-70 британского производства, "Мста-Б" и Д-30, четырех единиц автомобильной техники, шести дронов самолетного типа и двух пунктов боепитания противника.

МО РФ сообщило об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра.

Фото и видео: Минобороны России, Telegram / ТАСС