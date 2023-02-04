Группировка войск "Восток" сообщила о поражении опорных пунктов ВСУ

Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 8 июня руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер уточнил, что военнослужащие улучшили свое положение по переднему краю линии соприкосновения. Артиллерия, тяжелые огнеметные системы успешно поразили некоторые опорные пункты Вооруженных сил Украины. Противник лишился свыше 145 человек живой силы убитыми и ранеными. Дополнительно бойцы за минувшие сутки уничтожили у армии киевского режима две боевые машины пехоты, буксируемую гаубицу Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), две единицы автомобильной техники, шесть дронов самолетного типа и три пункта боепитания.

... Поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 128-й бригады территориальной обороны и 31-й бригады нацгвардии Украины в районах Макаровки и Урожайного. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

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Фото и видео: Минобороны России