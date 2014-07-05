Задача выполнен силами "Запада" на СВО.

Российские боевые расчеты самоходной артиллерийской установки "Акация" уничтожили замаскированный опорный пункт и бронетехнику Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача реализована силами "Западной" группировки войск в рамках проведения специальной военной операции. УТочняется, что позиции врага ранее удалось вскрыть при поддержке разведывательных БПЛА.

После этого разведчики сразу передали координаты на командный пункт для дальнейшего уничтожения противника. После получения целей расчеты САУ "Акация" выехали на огневые позиции для выполнения огневой задачи. В это время операторы БПЛА корректировали направление удара. пресс-служба Минобороны РФ

Кадры объективного контроля, полученные с беспилотника в режиме реального времени, позволили военнослужащим убедиться в уничтожении целей противника. Артиллеристы успешно совершили смену огневых позиций на запасные в целях восполнения боекомплекта техники и исключения нанесения ответного огня со стороны противника. Старший наводчик с позывным "Бабай" уведомил СМИ о том, что во время контрбатарейной борьбы удалось ликвидировать машину Bradley американского производства.

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Фото и видео: Минобороны России