Бойцы РФ установили понтонный мост в приграничье Курской области

Задача выполнена "Севером" на СВО.

Российские военнослужащие из инженерного подразделения установили понтонный мост в приграничном районе Курской области. Водная переправа позволяет бойцам обеспечить проходимость военной и гражданской техники. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача реализована силами "Северной" группировки войск в рамках проведения специальной военной операции.

Возведение начинается с выбора места и проведения инженерной разведки. Проверяется исходный и противоположный берег на наличие минно-взрывных заграждений, изучается береговой ландшафт на проходимость техники, осуществляется осмотр дна реки. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что соединять секции между собой помогает буксирно-моторный катер БМК-460. Судно способно перевозить на своем борту более 50 тонн. Каждое звено речной переправы выдерживает до 20 тонн, а в сцепке этот показатель увеличивается пропорционально количеству установленных звеньев. Таким образом три звена позволяют военнослужащим транспортировать тяжелую технику, такую как танк. В министерстве по обороне добавили, что установка моста производилась в сложных условиях из-за опасности возможного обстрела со стороны артиллерии Вооруженных сил Украины.

Экипаж танка Т-72Б3 группы "Центр" помог штурмовикам прорвать оборону ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России