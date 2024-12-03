Экипаж танка Т-72Б3 группы "Центр" помог штурмовикам прорвать оборону ВСУ

Российский экипаж танка Т-72Б3 помог прорвать оборону Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении. Известно, что военнослужащие на тяжелой технике с неисправной башней прикрывали огнем штурмовиков. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача реализована силами "Центральной" группировки войск в рамках проведения специальной военной операции.
Танк получил множественные повреждения от вражеских FPV-дронов и артиллерийских снарядов, один из дронов-камикадзе повредил поворотный механизм башни танка.
пресс-служба Минобороны РФ
Командир машины, младший лейтенант Григорий Крышталь обнаруживал огневые точки, а наводчик-оператор ефрейтор Алексей Клементьев давал механику-водителю сержанту Владимиру Замаруеву указания о том, как повернуть корпус. Сам военнослужащий лично подворачивал башню, насколько это было возможно, чтобы точнее прицелиться и выстрелить по позициям противника. В министерстве по обороне РФ указали, что в результате грамотных действий экипажа и точного огня удалось ликвидировать укрепленные пулеметные позиции ВСУ, точки АГС, блиндажи, а также личный состав противника. Все очаги сопротивления были погашены.
Расчеты РСЗО "Ураган" группировки "Запад" поразили опорные пункты ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
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