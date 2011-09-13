"Запад" выполнил задачу на СВО.

Российские реактивные системы залпового огня "Ураган" ликвидировали опорные пункты Вооруженных сил Украины с пехотой. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача реализована силами артиллерийской бригады гвардейской общевойсковой армии "Западной" группировки войск в рамках проведения специальной военной операции.

РСЗО родолжают выжигать позиции боевиков ВСУ. В этот раз при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, позиции и живую силу ВСУ на одном из направлении в зоне проведения СВО на расстоянии до 35 км. пресс-служба Минобороны РФ

В рамках проведения воздушной разведки военнослужащие обнаружили замаскированные позиции армии киевского режима. После получения координат целей от представителей беспилотной авиации и данных разведки, расчеты 220-миллиметровых систем "Ураган" атаковали врага. Известно, что корректировка стрельбы и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью БПЛА. Дроны в режиме реального времени отправляли результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.

Минобороны: расчеты FPV-дронов уничтожили пикапы ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России