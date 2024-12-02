Минобороны: расчеты FPV-дронов уничтожили пикапы ВСУ

Боевые действия велись на Харьковском направлении.

Минобороны показало видео уничтожения пикапов украинских войск расчетами FPV-дронов в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах показали пикапы противника, уничтоженные военнослужащими разведывательных подразделений группировки войск "Север". Боевые действия велись на Харьковском направлении. Отмечается, что пикапы ВСУ следовали на свои позиции для проведения ротации личного состава. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по целям.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Ка-52м.

Видео: Минобороны России