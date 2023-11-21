Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Ка-52м

Боевые действия велись в приграничном районе Курской области.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа вертолета Ка-52м в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики уничтожили личный состав и опорный пункт украинских войск. Боевые действия велись в приграничном районе Курской области. Экипаж Ка-52м отвечал за поддержку подразделения группировки войск "Север".

Ранее в Минобороны сообщили, что расчет FPV-дрона уничтожил полевой боекомплект ВСУ в Харьковской области.

Видео: Минобороны России