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Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Ка-52м

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Боевые действия велись в приграничном районе Курской области.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа вертолета Ка-52м в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики уничтожили личный состав и опорный пункт украинских войск. Боевые действия велись в приграничном районе Курской области. Экипаж Ка-52м отвечал за поддержку подразделения группировки войск "Север".

Ранее в Минобороны сообщили, что расчет FPV-дрона уничтожил полевой боекомплект ВСУ в Харьковской области.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, ка-52м, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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