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Минобороны: расчет FPV-дрона уничтожил полевой боекомплект ВСУ в Харьковской области

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Разведчики выявили цель в лесистой местности с помощью беспилотника.

Расчет FPV-дрона уничтожил полевой боекомплект украинских войск в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованном видео военнослужащие группировки войск "Север" ликвидировали замаскированный полевой боекомплект противника. Разведчики выявили цель в лесистой местности с помощью беспилотника. После анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении боеприпасов ВСУ.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения полевого склада боеприпасов ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: fpv-дроны, боевая работа, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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