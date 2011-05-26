Минобороны: расчет FPV-дрона уничтожил полевой боекомплект ВСУ в Харьковской области

Разведчики выявили цель в лесистой местности с помощью беспилотника.

Расчет FPV-дрона уничтожил полевой боекомплект украинских войск в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованном видео военнослужащие группировки войск "Север" ликвидировали замаскированный полевой боекомплект противника. Разведчики выявили цель в лесистой местности с помощью беспилотника. После анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении боеприпасов ВСУ.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения полевого склада боеприпасов ВСУ.

Видео: Минобороны России