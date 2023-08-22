Ярослав Якимкин рассказал о работе "Запада" на СВО.

Боевые подразделения "Западной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки отразили шесть контратак Вооруженных сил Украины. В общей сложности противник лишился свыше 40 человек личного состава. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге от 22 августа рассказал местный офицер пресс-центра "Запада" Ярослав Якимкин. Он заметил, что отечественные специалисты продолжили совершать наступательные действия в районе населенного пункта Ольшана.

Противник предпринял шесть контратак силами подразделений 14-й, 115-й и 67-й отдельных механизированных бригад в районе населенных пунктов Петропавловка и Новоселовское. Упреждающим огнем артиллерии все атаки были отражены. Ярослав Якимкин, офицер пресс-службы "Запада"

Ярослав Якимкин добавил, что оперативно-тактическая и армейская авиация группировки нанесла 12 ударов по тактическим резервам противника из состава 14-й и 44-й отдельных механизированных бригад, а также по подразделениям территориальной обороны. Дополнительно еще один удар совершила тяжелая огнеметная система. В рамках контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки M109 "Паладин" американского производства, установленные в районе населенных пунктов Песочная и балка Шевцов Яр. Уничтожены два минометных расчета ВСУ, размещенные в районе населенных пунктов Крахмальное и Табаевка.

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Фото и видео: Минобороны России