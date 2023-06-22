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Группировка "Восток" уничтожила у Макаровки танки и броневики ВСУ

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Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские военнослужащие "Восточной" группировки сил нанесли поражение Вооруженным силам Украины, которые готовились наступать вблизи населенного пункта Макаровка. Специалисты уничтожены танки, бронемашины и живу силу противника на южнодонецком направлении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 22 июня сделал глава пресс-службы "Востока" Олег Чехов.

Передовыми подразделениями нанесено огневое поражение по скоплениям техники и живой силы противника, готовившейся к наступлению в районе Макаровки. 

Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Эксперт добавил, что отечественные силы авиации ликвидировали танк, боевую машину пехоты, боевые бронированные машины личный состав ВСУ, расположенные в районах Нескучного, Южно-Донецкого и южнее Великой Новосёлки. Дополнительно расчёт зенитного ракетного комплекса "Оса" сбил беспилотник "Лелека".

Старший прапорщик ВС РФ спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: макаровка, минобороны, олег чехов, сво, южнодонецкое направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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