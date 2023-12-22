Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции сорвали усиление передовых позиций Вооруженных сил Украины, а также ротацию личного состава противника в Донецкой Народной Республике. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 11 апреля руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер заметил, что бомбардировочная авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили порные пункты и места скопления живой силы и техники 72-й механизированный, 58-й мотопехотный бригад, 128-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, размещенные в районах населенных пунктов Урожайное, Макаровка и Старомайорское.

Уучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Угледара, сорвали усиление противника у Водяного, Белогорья и Великой Новоселки. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

ВСУ лишились до 130 человек убитыми и ранеными, боевой бронированной машины, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика", противотанковой пушки "Рапира", двух единиц автомобильной техники, четырех дронов самолетного типа и двух складов с боеприпасами.

"Запад" отразил контратаку штурмовых групп вблизи Тернов.

Фото и видео: Минобороны России