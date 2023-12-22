Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Российские боевые подразделения "Западной" группировки российских войск за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении продолжают выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 9 апреля сделал руководитель пресс-службы "Запада" Иван Бигма. Офицер добавил, что при помощи работы артиллерии и авиации мотострелкам удалось отразить контратаку штурмовых групп 21 механизированной бригады Вооруженных сил Украины, расположенной в районе населенного пункта Терны. Во время контрбатарейной борьбы артиллерия уликвидировала две буксируемые гаубицы американского производства М777 и М119, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация", две самоходные установки "Гвоздика", пять миномётных расчетов противника.

Противник потерял до 25 военнослужащих, пять спутниковых станций "Старлинк", склад боеприпасов и семь пунктов управления БПЛА. Иван Бигма, пресс-секретарь "Запада"

Отметим, что средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы ликвидировали пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа ВСУ, в том числе две "Лелеки-100", две "Фурии" и "Спектатор".

Минобороны: российские войска уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России