Минобороны: российские войска уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ на Купянском направлении

Удар нанесли из ручных огнеметов РПО-А "Шмель".

Вооруженные силы России уничтожили замаскированные опорные пункты украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованном видео штурмовые подразделения 1-й гвардейской танковой армии скрытно выдвинулись на позицию и нанесли удар по позициям ВСУ. Удар нанесли из ручных огнеметов РПО-А "Шмель".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили скопления живой силы и техники ВСУ на Херсонском направлении.

Видео: Минобороны России