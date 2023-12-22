Минобороны: российские войска поразили скопления живой силы и техники ВСУ на Херсонском направлении

Потери противника составили до 50 военнослужащих, три танка, четыре автомобиля.

Вооруженные силы России поразили скопления живой силы и техники украинских войск на Херсонском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.

Огневой удар по скоплению живой силы и техники 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад противника нанесли в районах населенных пунктов Работино, Степовое и Павловка. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, три танка, четыре автомобиля, одна САУ "Паладин", две гаубицы М119 и одна гаубица Д-30.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Т-80БВ.

Видео: Минобороны России