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Группировка "Восток" сообщила о срыве попытки усиления ВСУ в семи районах

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Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 13 августа руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер объяснил, что военнослужащие пресекли попытки Вооруженных сил Украины провести усиление собственных передовых позиций, проведение ротаций личного состава и выдвижение резервов в районах населенных пунктов Угледар, Водяное, Шевченко, Сторожевое, Макаровка, Чаривное и Дорожнянка.

Артиллерия и тяжелые огнеметные системы (ТОС) поразили опорные пункты и места скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной, а также 116-й, 151-й механизированных бригад армии киевского режима, размещенные в районах Октября, Времевки и Макаровки. За минувшие сутки "Востоком" уничтожено до сотни военнослужащих противника убитыми и ранеными, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства буксируемая гаубица FH-70 британского изготовления, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, три единицы автомобильной техники, пять дронов самолетного типа и два пункта боепитания. 

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр гордеев, всу, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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