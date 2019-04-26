Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал спецоперацию противостоянием России и Запада. Об этом он заявил на церемонии открытия форума "Армия-2024".
Глава военного ведомства отметил, что форум проходит в период проведения спецоперации. По его словам, это противостояние вызвано желанием Вашингтона и его союзников сохранить доминирование. Также Белоусов заявил, что США не хотят допустить построения нового многополярного и равноправного миропорядка.
В этом смысле данное противостояние затрагивает интересы каждого государства.
Андрей Белоусов, министр обороны РФ
Ранее Путин отметил эффективность российских ноу-хау на поле боя.
Видео: Минобороны России
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